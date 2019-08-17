Москва, 17 августа, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Согласованный митинг КПРФ завершился в Москве, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг КПРФ на проспекте Сахарова

Только что со сцены объявили о завершении официальной части мероприятия. Будет ещё музыкальное продолжение, однако участники акции протеста, в том числе находившиеся в первых рядах перед сценой и державшие транспаранты, расходятся.

Публичное мероприятие произошло без эксцессов и скандалов. Его посетили, по данным «Белого счётчика» на 12:45, 3,9 тыс. человек. Член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв заявил корреспонденту ИА REGNUM, что посещаемость составил 5 тыс. человек.

Выступления продлились чуть более часа. Кроме того, со сцены исполнялись песни и проходило вручение партийных билетов.