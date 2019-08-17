Нью-Дели, 17 августа, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Оппозиционный Индийский национальный конгресс (ИНК) потребовал, что федеральное правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди чётко сформулировало свою ядерную доктрину. Об этом 16 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

В ходе пресс-конференции официальный представитель ИНК Абхишек Ману Сингхви подчеркнул: «Вся нация в целом и Индийский национальный конгресс в частности поддержат ядерную стратегию правительства Бхаратия джаната парти, однако необходимо, чтобы доктрина была чётко сформулирована». По словам официального представителя ИНК, проблема ядерного оружия является серьёзным вопросом, в котором неуместна какая-либо недосказанность.

Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что до настоящего времени Индия последовательно придерживалась принципа отказа от применения ядерного оружия за исключением тех случаев, когда государство само окажется объектом ядерной агрессии со стороны других стран. Тем не менее, глава индийского оборонного ведомства отметил, что индийское руководство оставляет за собой право изменить свою ядерную доктрину «ненападения первыми» в зависимости от конкретных обстоятельств.