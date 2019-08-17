Верховный суд Индии отложил рассмотрение петиции по ситуации в Кашмире
Нью-Дели, 17 августа, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Верховный суд Индии распорядился о переносе рассмотрения петиции по массовым нарушениям прав и свобод человека в Кашмире. Об этом 16 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.
Коллегия судей во главе председателем Верховного суда Ранджаном Гогои пояснила, что перенос рассмотрения петиции продиктован постепенной нормализацией ситуации в штате Джамму и Кашмир. В частности, местные власти восстанавливают доступ местных жителей к средствам телефонной связи и сети Интернет. Сообщается, что Верховный суд Индии рассмотрит все петиции по каширскому вопросу в рамках одного слушания позже. «Возможно, к тому времени вмешательство Верховного суда для защиты демократии в Джамму и Кашмире уже не потребуется», — пояснили в высшем судебном органе южноазиатского государства.
Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Сразу после ликвидации привилегий штата правительство Индии направило в регион дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыло въезд в Джамму и Кашмир и ограничило передвижение в его пределах, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет. 16 августа глава департамента общего управления правительства Джамму и Кашмира Б.В.Р. Субрахманиам сообщил о постепенной отмене всех ограничений, введённых после отмены статьи 370 Конституции Индии для обеспечения безопасности в регионе.