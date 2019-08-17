Тегеран, 17 августа, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Директор астраханской особой экономической зоны «ЛОТОС» Сергей Милушкин в ходе визита в иранский остан (провинцию) Систан и Белуджистан подчеркнул особую инфраструктурную важность порта Чабахар на юге Ирана и заявил, что, связывая Каспийское море и Оманский залив, он позволяет России осуществлять экспорт во многие страны мира. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Alireza numberone Порт Чабахара

По словам представителя деловых кругов, Россия планирует инвестировать в строительство новых терминалов в Чабахаре, в частности, в портовой зоне Шахид — Бехешти. Он отметил, что порт играет ключевую роль в укреплении отношений между странами — соседями Ирана, в чем Россия заинтересована.

Управляющий директор портовой и морской организации провинции Систан и Белуджистан Бехруз Акаи заявил, что для российских предпринимателей не существует никаких препятствий для инвестирования в инфраструктуру порта.