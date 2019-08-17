Анкара, 17 августа, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Захоронение, обнаруженное при раскопках исторической гробницы в районе Пасинлер турецкой провинции Эрзурум, на надгробной плите которого начертано «Султан Ала ад-Дин», с большой долей вероятности действительно принадлежит второму султану Сельджукидов Ала ад-Дину Кейкубаду. Об этом заявил проводивший раскопки заведующий кафедрой исторических искусств литературного факультета Кавказского университета доктор Мухаммад Арслан.

ozgurmulazimoglu Ала ад-Дин Кейкубад I

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, раскопки проводились в округе Овакёй Управлением культуры и туризма совместно с Управлением музейного дела провинции. Принадлежность извлеченных из гробницы останков султану Ала ад-Дину была первично подтверждена тестом ДНК. Могильные плиты и гроб планируется вернуть в захоронение, и снова открыть его для посещений.

Доктор Мухаммад Арслан заявил, что в случае подтверждения первичных результатов возможно проведение государственной церемонии торжественного захоронения останков легендарного предка. Он отметил, что подобного рода гробницы — большая редкость, и что в ней были захоронены, по меньшей мере, государственные мужи Сельджукской империи.