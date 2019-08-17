Копенгаген, 17 августа, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Многие датские политики были шокированы, когда прочитали в утренней газете новость о том, что президент США Дональд Трамп обсуждает со своими советниками возможность покупки острова Гренландия. Многие члены Фолькетинга, у кого удалось взять интервью, в один голос твердили, что у президента явно не все в порядке с рассудком.

nettips Гренландия

«Я надеюсь, это какая-то шутка, потому что сама по себе мысль эта просто ужасна. Если бы это произошло, это означало бы развал Объединенного королевства и полный переход Гренландии под контроль американцев», — заявил представитель датских «Радикалов» по внешнеполитическим вопросам Мартин Лидегор. Дональд Трамп не раз высказывал идею приобретения острова, который представляет интерес как с точки зрения добычи полезных ископаемых, так и с точки зрения военно-стратегического планирования — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

США не скрывали того факта, что рассматривают КНР и Россию в качестве своих соперников в арктическом регионе, который в результате климатических изменений превращается в новый открытый океан. «Однако сама мысль покупки США Гренландии просто смешна», — заявил представитель партии Venstre по вопросам Гренландии Маркус Кнут. Такую же позицию занял представитель датских социалистов по внешнеполитическим вопросам Карстен Хёнге:"У Трампа грань между реальной политикой и полным бредом почти невидима. Хотя он и вышел из такого общества, где купить можно абсолютно все, думаю, в этот раз он будет разочарован».

В настоящее время американцы имеют в своем распоряжении военную базу в Туле, расположенную в северо-западной части острова, однако не секрет, что США намерены получить доступ и к другим военным объектам Гренландии. Это также является одним из мотивов предстоящего визита президента США в Данию в начале сентября.