Кейптаун, 17 августа, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, который призван оказать помощь потребителям с чрезмерной кредитной задолженностью, сообщил 15 августа африканский новостной портал «Maroela Media»

Jeanine_BrandedWeb Южная Африка

Закон позволит гражданам с низкими доходами списать свои долги через процесс реструктуризации, если их совокупный доход составляет 490 долларов или менее в месяц, или если их необеспеченный долг составляет 3200 долларов.

Первым шагом по реструктуризации является предоставление потребителям отсрочки на пять лет для того, чтобы дать им возможность вернуть долг своими силами. В противном случае, вторым шагом станет списание долгов.

Председатель парламентского комитета по торговле и промышленности Джоанмария Фуббс пояснила, что долг будет списан только после того, как все другие меры будут исчерпаны.

Граждане Южной Африки в настоящее время борются с последствиями тяжелой экономической депрессии и растущей безработицы, которые наносят существенный ущерб сбережениям граждан.