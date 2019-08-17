Кемерово, 17 августа, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В Кузбассе сегодня, 17 августа, запустили движение по первой в Сибири высокоскоростной автомагистрали. Разрешённая скорость на автодороге — до 130 километров в час. Официально открыли участок и первыми проехали по нему губернатор региона Сергей Цивилёв и президент Российской ассоциации байкеров Александр Залдостанов (Хирург). На развязку у деревни Демьяновки они прибыли в составе колонны. В мероприятии принял участие и митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://www.instagram.com/stories/sergey_tsivilev/ Скриншот со станицы Сергея Цивилёва в Instagram

Здесь же у дорожной развязки Сергей Цивилёв и Хирург заложили капсулу времени.

История автомагистрали начинается ещё в 1968 году, когда было принято решение о строительстве дороги. Она должна была соединить Кемерово и Новокузнецк. Строить трассу от Ленинск-Кузнецкого до Новокузнецка начали в 1972 году. На неё ушло больше 20 лет. В 2005 году началось строительство первой за Уралом скоростной дороги от Кемерова до Ленинск-Кузнецкого. И вот сегодня была открыта магистраль от Кемерова до Новокузнецка. Время в пути от Кемерово до Ленинск-Кузнецкого теперь сократится до 30 минут, раньше дорога занимала полтора часа.

«В 1972 году начали строить дорогу от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка. Строили её больше 20 лет. В 2005 году начали строить скоростную магистраль — от города Кемерово до Ленинска-Кузнецкого. Трудные были времена, но дорога строилась шаг за шагом». Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв

Глава региона уже выложил видео с автопробега на своём Instagram.

Как сказал Александр Залдостанов, скоростная автомагистраль в Кузбассе — «не просто инженерное сооружение, это ещё и дорога в будущее».

Для экономики Кузбасса открытие дороги также имеет большое значение. Транспортная доступность позволит увеличить скорость доставки товаров и уменьшить расходы на топливо.

Автомагистраль представляет собой четырехполосную дорогу протяженностью 17,6 км. Ширина проезжей части автобана — 15 м, обочин — 3,75 м, разделительной полосы — 5 м.

Она соединяет главные города Кемеровской области. Теперь это кратчайший путь из Междуреченска, Таштагола и Новокузнецка в другие города России — благодаря выходу на федеральную трассу М-53 «Байкал» (Р-255 «Сибирь»). С севера Кузбасса через этот участок дороги можно попасть в Алтайский край и Алтай, Казахстан и Монголию. Он связывает автобан с существующей дорогой первой категории «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк».

Тем временем участники автопробега в честь открытия автобана направились в Новокузнецк. На площади у ТРК «Планета» пройдут праздничные мероприятия. Выступит группу «Zanozzza». Будет фаер-шоу от команды «Интеграл». Завершится всё фейерверком.