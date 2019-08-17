Посёлок городского типа Дзау, Южная Осетия, 17 августа, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В Южной Осетии завершился этнолагерь, организованный комитетом по молодежной политике, спорту и туризму республики для юношества от 14 до 18 лет. В лагере отдохнули 45 человек, сообщает 16 августа ИА «Рес».

Лагерь проходил на базе школы-интерната в Дзау с 12 по 15 августа. В программу вошли поездки в Дзауское и Кударское ущелья, катание на лошадях, знакомство в ходе лекций и экскурсий с историей, этнографией, географией края, стрельба из лука, изготовление кукол в национальном стиле. Также была организована разнообразная музыкальная программа, из Северной Осетии приехал ансамбль «Уацамонга». Спортивные занятия проводились под руководством известных спортсменов Южной Осетии.

Лагерь на базе школы-интерната в Дзау проводится в рамках государственной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения Республики Южная Осетия на 2017−2019 гг.» при поддержке министерства внутренних дел Южной Осетии и администрации Дзауского района.