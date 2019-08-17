Лондон, 17 августа, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Германия может потерять свои позиции лидера в европейском блоке, уступив их Франции, заявили бывший министр финансов Польши Яцек Ростовский и эксперт Арнаб Дас в статье для издания The Project Syndicate.

Daniel Steger Париж

По словам экспертов, сегодня существует ряд факторов, которые угрожают статусу Германии как лидера в европейском блоке, а Франция в данных условиях является основным бенефициаром

«Торговые разногласия, переход на «зелёную» энергетику, так называемая Четвёртая промышленная революция и растущая геополитическая напряжённость — всё это грозит подорвать германскую модель роста, основанную на экспорте. Фактически, в 2019 году немецкая экономика может столкнуться с рецессией на фоне сокращения инвестиций и экспорта промышленных товаров», — заявили Ростовский и Дас.

Эксперты добавили, что теперь Франция может превратиться в точку опоры, от которой будет зависеть процесс интеграции в ЕС, также как и любое будущее геополитическое или экономическое возрождение европейского блока.