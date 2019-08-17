Париж, 17 августа, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Парижу необходимо налаживать отношения с Москвой до того, как это сделает президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин в интервью Figaro.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

По его словам, в случае своего переизбрания на выборах президента США Трамп запустит динамику в отношениях с Россией, не беря в расчёт позицию Европы.

«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа», — сказал он.

Экс-министр добавил, что непоследовательную политику Запада последних лет, подтолкнувшую Россию к сближению с Китаем, необходимо исправить.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа состоится однодневный рабочий визит президента России Владимира Путина во Францию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин намерен обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние российско-французские отношения и ситуацию на Украине.

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