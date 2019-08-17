Мадрид, 17 августа, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Читатели испанской газеты El Confidencial крайне негативно отнеслись к тому, что истребитель испанских ВВС из подразделений НАТО приблизился к самолету министра обороны Российской Федерации в небе над Балтийским морем.

Defense.gov F-18

Напомним, что истребитель F-18, как оказалось испанских ВВС, вплотную приблизился к самолету министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, который летел из Калининграда над нейтральными водами Балтийского моря.

Сопровождавшим самолета министра российским истребителям пришлось отгонять самолет Североатлантического альянса.

Читатели El Confidencial на сайте издания крайне негативно восприняли тот факт, что испанский истребитель несет службу в регионе Балтийского моря.

Они указывают, что испанские самолеты находятся там не для того, чтобы служить интересам Испании, а лишь для интересов «американской империи».

Другие указывают, что Россия для Испании не является конкурентом или соперником и совершенно непонятно, зачем посылать испанские самолеты к её границам.