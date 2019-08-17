Варшава, 17 августа, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что размещение американских войск на польской территории якобы заставит Российскую Федерацию «подумать дважды», если она вдруг захочет проводить агрессивную политику и нарушать международное право. Об этом сообщает телекомпания Polsat.

U.S. Army Europe Американские солдаты в Польше

Чапутович напомнил, что в конце августа в Варшаву прибудет президент США Дональд Трамп. Глава польского МИД выразил надежду, что визит Трампа позволит конкретизировать планы по переброске в Польшу американских войск.

Он уточнил, что, скорее всего, это будет переброска уже находящихся в Евросоюзе американских контингентов, которые сейчас находятся в Германии.

Стоит отметить, что Польша давно добивается размещения американских войск на своей территории на постоянной основе. Руководство этой страны не раз заявляло, что готово разместить у себя полноценную американскую военную базу и даже платить за её содержание. Более того, предлагалось назвать такую базу «Форт Трамп».

Сейчас в Польше находятся 4,5 тыс. американских военных. А в соседней Германии — 35 тыс. американских солдат и 17 тыс. гражданских специалистов, работающих в армии. Из-за того что канцлер Германии Ангела Меркель отказывается повышать расходы на оборону до 2% ВВП, президент США Дональд Трамп хочет сократить американский контингент в Германии и часть солдат отправить в Польшу.