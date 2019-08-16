Москва, 16 августа, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России предлагает работодателям ограничить продажу вредной для здоровья еды в офисах и на предприятиях. Соответствующие рекомендации содержатся в опубликованной ведомством корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья».

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Речь идёт, в частности, о продуктах с повышенным содержанием соли, сахара и насыщенных жиров. Из рациона питания на рабочем месте предлагается исключить картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, шоколадные батончики, энергетики, крекеры и сухарики.

В Минздраве считают, что подобные продукты не должны входить в ассортимент столовых, кафе, буфетов и автоматов по продаже еды. В качестве альтернативы в рацион работников предлагается включить более полезные продукты — йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипcы, зерновые батончики.

Помимо этого, Минздрав рекомендует работодателям три-четыре раза в год проводить среди работников лекции о здоровом питании с привлечением специалистов.