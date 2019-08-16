Анталья, Турция, 16 августа, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Все российские туристы, которые на 16 часов застряли в международном аэропорту Антальи (Турция) уже вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind. Об этом сегодня, 16 августа, сообщают представители турецкого аэропорта.

Nordwindairlines.ru Самолет авиакомпании Nordwind

Ранее поступила информация о том, что в аэропорту Антальи с 6 утра по местному времени ожидают вылета 400 пассажиров авиакомпании Nordwind.

Генеральное консульство России в Анталье подтвердило задержку с вылетом туристов из Санкт-Петербурга. Дипломатическая миссия вела переговоры с авиакомпанией Nordwind и туристическим оператором «Пегас Туристик».