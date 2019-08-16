Нью-Йорк, США, 16 августа, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Индийский постпред в ООН Сайед Акбаруддин заявил, что Индия привержена Симлскому соглашению 1972 года о мирном урегулировании статуса Кашмира, 16 августа передаёт агентство Associated Press.

Shankar s Пакистано-индийская граница

«Пакистан также должен взять на себя это обязательство — прекратить террор, чтобы начать переговоры» , — отметил представитель Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совете Безопасности ООН по инициативе Китая и Пакистана состоялось первое за пять десятилетий заседание по Кашмиру.

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