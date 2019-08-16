Махачкала, 16 августа, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» проиграл сопернику. Со счётом 1:0 победили хозяева поля — ФК «Махачкала». Матч пятого тура южной зоны Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) состоялся сегодня, 16 августа.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР

«Мы контролировали начало матча, затем ненужное удаление, которое сломало и перевернуло всю игру. Даже при игре в меньшинстве у наших ворот не было ни одного голевого момента. Гол пропустили необязательный. К сожалению, не в первый раз такая ситуация. Будем разбираться», — прокомментировал главный тренер ростовских «армейцев» Геннадий Степушкин.

В настоящее время ростовский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице.