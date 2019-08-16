Москва, 16 августа, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, ворвавшегося с топором в отделение банка на юге Москвы. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Росгвардии.

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По информации ведомства, инцидент произошёл сегодня в одном из финансовых учреждений, расположенных на улице Большая Тульская.

Как сообщили сотрудники банка, мужчина угрожал служащим топором и требовал погасить его долговые обязательства по кредиту. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 41-летнего москвича, который находился в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что злоумышленник был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Информации о возможных пострадавших в ходе инцидента не приводится.