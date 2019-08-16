Нью-Йорк, США, 16 августа, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь прокомментировал итоги заседания Совета Безопасности по ситуации в Кашмире, 16 августа передаёт агентство Reuters.

Кашмир

По словам представителя Китая, члены совета «обеспокоены ситуацией с правами человека» в Кашмире, и советуют Пакистану и Индии «воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут обострить напряженность».

Совет Безопасности ООН не стал делать совместное заявление по Кашмиру. Закрытая встреча СБ ООН была собрана по инициативе Пакистана и Китая.

Читайте также: Пакистан считает заседание Совбеза ООН по Кашмиру «поражением Индии»