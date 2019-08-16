Екатеринбург, 16 августа, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Екатеринбургский сквер у Драмтеатра, где чуть не построили храм Святой Екатерины. может стать материалом для нового бренда. Об этом заявил культуролог Георгий Цеплаков ИА Znak.

Skver.tilda.ws/ Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге

По мнению Цеплакова, сквер — уже «готовый материал» для брендирования, но нужно определиться с содержанием и моральным выводом получившегося бренда.

«Надо умело пользоваться возникающим шумом», — считает эксперт.

В целом же поле екатеринбургского брендинга, уверен культуролог, ещё не освоено. «Это большое пространство для возможностей», — сказал Цеплаков.

Напомним, сквер у Драмтеатра прославился на всю Россию после протестов против строительства храма Святой Екатерины. Возмущения уже привели к тому, что инвесторы отказались застраивать данную площадку.