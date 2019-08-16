Нью-Дели, 16 августа, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Власти Индии обещают вернуть телефонную связь в Кашмире, 16 августа передаёт агентство Reuters.

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«Завтра утром вы увидите, что в Сринагаре… будет работать большинство линий» , — сообщил представитель индийской администрации Джамму и Кашмира.

Также представитель индийских властей заявил, что вскоре в Сринагаре и других городах Кашмира начнут работу школы, ранее закрытые из-за чрезвычайного положения.

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