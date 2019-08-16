Лондон, 16 августа, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершит свой визит в Париж и Берлин на следующей неделе, 16 августа передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По информации агентства, во вторник 20 августа Джонсон встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. В среду 21 августа Джонсон проведёт переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Также Джонсон примет участие в саммите G7 в Биаррице во Франции.

Читайте также: Сделать Британию Great Again. Великие обещания Бориса Джонсона