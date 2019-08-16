Борис Джонсон решил отправиться на переговоры к Макрону и Меркель
Лондон, 16 августа, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершит свой визит в Париж и Берлин на следующей неделе, 16 августа передаёт агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Борис Джонсон
По информации агентства, во вторник 20 августа Джонсон встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. В среду 21 августа Джонсон проведёт переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
Также Джонсон примет участие в саммите G7 в Биаррице во Франции.
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