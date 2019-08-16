Киев, 16 августа, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Украины задержали российского гражданина по подозрению в нападении на депутата Верховной рады. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Ashely Moreno Арест

По данным правоохранителей, утром 10 августа группа лиц напала на депутата Верховной рады, применив против него слезоточивый газ и облив его «жидкостью с резким неприятным запахом». После этого нападавшие скрылись на автомобиле.

Сообщается, что по подозрению в причастности к нападению задержан 23-летний гражданин России, имеющий вид на жительство на Украине. Его имя полиция не раскрывает.

Также был найден автомобиль, на котором, по мнению полиции, скрылись нападавшие. Транспортное средство имеет польские регистрационные номера.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 296 УК Украины «Хулиганство». В настоящее время полиция устанавливает мотивы и обстоятельства нападения.