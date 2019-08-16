Тегеран, 16 августа, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Иранский танкер Grace 1, днём ранее освобожденный из-под ареста властями Гибралтара, будет переименован, 16 августа передаёт агентство Reuters.

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Согласно официальному заявлению из Ирана, танкер поднимет иранский флаг и будет называться Adrian Darya.

В настоящий момент танкер с 2,1 млн баррелей нефти ещё находится в Гибралтаре — ему необходима дозаправка.

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