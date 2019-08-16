Рим, 16 августа, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Ocean Viking — судно, нанятое «Врачами без границ» и SOS Méditerranée, с 356 мигрантами, спасенными у берегов Ливии, на борту — приблизилось в эту пятницу, 16 августа, к водам Италии и Мальты в надежде, что одна из этих двух стран даст ему разрешение причалить. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Врачи без границ

Софи Рахаль, одна их представительниц SOS Méditerranée, сообщила агентству Efe, что Италия не ответила организации на новый запрос, сделанный в четверг, в то время как Мальта заявила, что это не входит в ее компетенцию, поскольку спасение мигрантов произошло за пределами вод, за которые она отвечает. Ocean Viking, остановившийся в открытом море между Мальтой и Сицилией, не вошел в контакт ни с одной другой страной, поскольку «в соответствии с нормами международного права» должен был обратиться в ближайший безопасный порт.

Рахаль также рассказала, что пока нет крайней необходимости вмешиваться в ситуацию: ни одному из людей на борту не требуется незамедлительная эвакуация. При этом представительница НПО напомнила, что некоторые из мигрантов провели на Ocean Viking уже неделю, поскольку первая из четырех спасательных операций произошла в пятницу, 9 августа. Хотя на судне пока достаточно продовольствия и воды, чтобы продержаться несколько дней, затягивать решение вопроса не стоит.