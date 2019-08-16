Лондон, 16 августа, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Освобожденный властями Гибралтара иранский танкер Grace 1 за минувшие сутки так и не покинул пролив, 16 августа передаёт агентство Reuters.

Иранский танкер Grace 1

Власти Гибралтара заявляют, что более не создают препятствий для движения танкера, и он может покинуть акваторию британской заморской территории в любой момент.

«Может быть сегодня, может быть завтра» , — заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Согласно заявлению иранских официальных лиц, танкер сможет покинуть Гибралтар после дозаправки и подготовки команды из 25 человек.

Иранский танкер Grace 1 с 2,1 млн баррелей нефти на борту был арестован ВМС Великобритании в Гибралтарском проливе 4 июля и освобожден 15 августа.

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