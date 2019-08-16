Москва, 16 августа, 2019, 21:43 — ИА Регнум. В интернет-компании «Яндекс» заявили, что появившаяся в СМИ информации о якобы намерении компании закрыть свой сервис «Яндекс.Новости» в случае введения законодательного регулирования работы новостных агрегаторов, являются слухами.

Алексей Алексеев

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что в «Яндексе» рассматривают разные варианты дальнейших действий в случае введения в России законодательного регулирования работы новостных агрегаторов — вплоть до закрытия сервиса «Яндекс.Новости».

В самой компании назвали эту информацию слухами.

«Мы слухи не комментируем», — сказал представитель «Яндекса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме планируют обсудить ситуацию вокруг новостных агрегаторов.