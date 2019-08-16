Мексика, 16 августа, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Семь человек погибли и ещё шестеро пострадали в результате падения микроавтобуса с обрыва в Мексике, передаёт 16 августа издание Jornada.

marsjo В салоне автобуса

ЧП произошло возле города Симапан в штате Идальго. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и микроавтобус сорвался с высоты около 40 метров.

Сообщается, что в микроавтобусе находились родители участников детского оркестра, которые направлялись в Мехико. На месте в настоящее время работают спасатели, выясняются все обстоятельства произошедшего.