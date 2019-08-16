Ульяновск, 16 августа, 2019, 21:07 — ИА Регнум. В магазинах Ульяновской области после случая массового отравления с двумя погибшими проверят подсолнечное масло. Такое поручение дал губернатор региона Сергей Морозов.

Растительное масло

По словам пресс-секретаря главы области Тимофея Гончарука, до настоящего времени уже прошли проверки в Теньгушевском районе, где и было произведено масло. Также не исключаются проверки в Ульяновске.

«По поручению губернатора в магазинах пройдут проверки на предмет продажи домашнего подсолнечного масла, при выявлении будут приняты меры по проверке продукта», — цитирует представителя губернатора «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области первый случай отравления произошёл 3 августа. Женщина скончалась. Позднее были госпитализированы ещё семь человек, один из пострадавших скончался. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

В сыворотке крови пострадавших по результатам исследований выявили производные кумарина, который, по сути, является крысиным ядом.

Из 69 граждан Узбекистана, отравившихся в Самарской области месяц назад, один мужчина скончался. Четверо в тяжелом состоянии направлены в Москву. В больницах остаются 40 человек.