Екатеринбург, 16 августа, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Виновные за недочёты в проведении марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге уже уволены. Об этом заявил директор марафона Андрей УткинЕ1.

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Были уволены сотрудники, которые не рассчитали нужное количество стаканчиков для воды, и те, кто неверно разметил дистанцию марафона.

Директор отметил, что и еды, и воды хватало с избытком. Организация марафона будет улучшена к следующему году, пообещал Уткин. В 2020 году стандарты проведения забега изменят.

Напомним, ранее в СМИ было опубликовано открытое письмо спортсменов по поводу недостатков марафона «Европа-Азия». Обращение отправили свердловским и екатеринбургским властям.