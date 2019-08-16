Москва, 16 августа, 2019, 20:57 — ИА Регнум. В компании «Яндекс» рассматривают различные варианты судьбы своего сервиса «Яндекс.Новости» в случае введения в России регулирования новостных агрегаторов, в том числе его полное закрытие. Об этом сегодня, 16 августа, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Напомним, что очередной скандал вокруг «Яндекс.Новостей» разгорелся несколько дней назад, когда в топе новостной выборки долгое время висел сюжет «В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей», хотя по факту ничего подобного предложено не было. Речь шла об инициативе депутата Альфии Когогиной, которая предложила обсудить инициативу по введению рекомендации не использовать коммерческие автомобили старше предельно допустимого возраста. Но СМИ подали эту информацию так, будто Госдума собирается вообще запретить эксплуатировать старые автомобили, в том числе и частникам.

Когогина практически сразу дала разъяснения насчет своей инициативы, но большинство СМИ эту информацию проигнорировали, и в топе «Яндекс.Новостей» продолжал висеть сюжет с недостоверной информацией.

После этого инцидента в Госдуме снова решили обсудить ситуацию вокруг новостных агрегаторов и, возможно, создать систему их регулирования.

В «Яндексе» же заявляют, что нынешнее законодательство является достаточным для регулирования новостных агрегаторов. Также в компании не хотят, чтобы их агрегатор занимался проверкой, редактированием и опровержением контента — тогда «Яндекс.Новости» перестанут быть «каналом доставки» новостей других СМИ.