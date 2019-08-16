Ульяновск, 16 августа, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Остатки масла, которым отравились семь человек в Ульяновской области и двое скончались, распространённые в регионе были изъяты. По ним проводится ряд экспертиз, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре.

Agroinfo.com Продуктовая корзина

«При этом принимаются все необходимые меры к установлению точного количества произведенной указанным лицом кустарной продукции», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура призывает граждан воздержаться от покупки растительного масла кустарного производства, которое не имеет сертификатов качества и документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области первый случай отравления произошёл 3 августа. Женщина скончалась, но в связи с употреблением препаратов для разжижения крови ей был поставлен диагноз «передозировка коагулянтов». Накануне после госпитализации семи человек один из пострадавших скончался. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

Из 69 человек, которые отравились в селе Кошелевка Самарской области в середине июля, в больницах остаются 40 человек. Четверо отправлены спецбортом в Москву. Один мужчина скончался.