Санкт-Петербург, 16 августа, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Бизнес необходимо вывести из-под давления властей, чтобы улучшить благосостояние граждан. Об этом заявил кандидат в губернаторы Петербурга от «Гражданской платформы» Михаил Амосов во время второго раунда теледебатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Михаил Амосов

Во втором туре кандидатам предложили, в основном, экономические вопросы. Врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов в этот раз предпочел отказаться от публичного выступления. Так что в студии телеканала «Санкт-Петербург» собрались лишь три кандидата: депутаты ЗакСа Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), а также депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ).

Амосов заметил, что в прошлом году в Петербурге ввели в строй около 4 млн кв. метров жилья, а в лучшие советские годы вводили по 2,5 млн кв. метров. И такая тенденция продолжится. Причем, по его данным, 80% покупателей квартир сейчас — это петербуржцы, остальные — жители других регионов.

«У нас примерно 20 кв. метров на человека в среднем, а в Финляндии — 40. Ну понятно, что мы хотим жить, как финны, понятно, чем мы хуже?» — недоумевает Амосов.

Чтобы жить, как условный финн, по мнению кандидата, в первую очередь необходимо «освободить бизнес от угнетения», в котором он находится в сегодняшней России. Амосов рассказал, как чиновники вымогают взятки за то, чтобы предприниматели повесили банальную вывеску с собственной рекламой.

«Вот этот пресс административный, внеплановые проверки, другие вещи, которыми власть оказывает давление на бизнес — с этим мы должны покончить. Потому что это отнимает деньги у нас у всех в конечном итоге. Мы как город меньше зарабатываем. Я думаю, что лекарство от этого только одно. Мы должны поставить на место чиновников», — убежден Михаил Амосов.

Он подчеркнул, что на сегодня власть слишком централизована, и от такой системы следует избавиться. «Сегодня в городском правительстве 14 человек, и никто из них никогда никуда не избирался. Они не умеют просто отчитываться перед избирателями. Это неправильно», — сказал Амосов.

Он заметил, что к нему на приемы приходят бизнесмены, которые жалуются, что не могут достучаться до правительства в Смольном.

«Чтобы преодолеть те проблемы, которые у нас есть в обществе, нам нужна настоящая рыночная экономика, свободная, и нам нужна настоящая конкуренция в политике — без этого ничего не исправить. Не верьте тем, кто говорит, что ничего нельзя изменить, что все предрешено. Мы с вами умеем побеждать», — сказал Амосов.

Он напомнил, что участвовал в борьбе против строительства башни «Газпрома» на Охте, против передачи Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви и за сохранение его в статусе музея, за закрытие мусорного полигона в Новоселках. С переменным успехом, всех этих целей удалось достичь.

«И 8 сентября власть будет в ваших руках, помните об этом», — заключил кандидат от «Гражданской платформы», ранее состоявший в «Яблоке», но покинувший его из-за конфликта с Григорием Явлинским.