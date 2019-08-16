Самара, 16 августа, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Четверых из 69 отравившихся граждан Узбекистана из Самарской области доставили спецбортом в Москву. Все они находятся в тяжёлом состоянии.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Пострадавшие в настоящее время находятся в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии в Москве.

В больницах Самарской области продолжают оставаться около 40 пострадавших, их состояние стабильно тяжелое. Около 20 человек выписаны из больниц, но находятся под постоянным контролем врачей, сообщает Sputnik Узбекистан. Все пострадавшие работали на предприятии «Кошелевский посад» легально, на условиях трудового соглашения. Работодатель заявил, что компенсирует все медицинские расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, отравление 69 граждан Узбекистана в селе Кошелевка Сызранского района произошло 16−17 июля. Мужчины приехали в регион на сельскохозяйственные работы. Они жили все вместе и готовили еду самостоятельно. По данному факту следственное управление СКР по Самарской области начало проверку, которая продолжается до настоящего времени. Чем именно отравились почти 70 человек, не уточняется. Минздрав Самарской области подтвердил гибель одного из отравившихся. Мужчина скончался 14 августа. Консульство Узбекистана находится в постоянном контакте с самарским минздравом, контролируя состояние пострадавших.

СМИ Ульяновска, где семь человек отравились и госпитализированы со схожей симптоматикой, сообщали, что сырьё для растительного масла было куплено производителем в Сызрани.