Северодвинск, Архангельская область, 16 августа, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Кратковременное повышение радиационного фонда в Архангельской области в районе Северодвинска связано с прохождением радиоактивного облака. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает Росгидромет.

Архангельский морской порт

В ведомстве пояснили, что повышение мощности амбивалентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) на постах радиационного контроля 8 августа 2019 года в Архангельской области связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Уточняется, что повышение радиационного фона было зафиксировано в шести точках в Архангельской области 8 августа в 12:00 по московскому времени. В короткие сроки ситуация нормализовалась.

В тот момент метеорологическая обстановка в Архангельской области была благоприятной и способствовала быстрому рассеиванию радиоактивного облака.

Уже в 14:30 8 августа значение МАЭД в районе Северодвинска соответствовало норме и с тех пор не повышалось.

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