Ульяновск, 16 августа, 2019, 20:24 — ИА Регнум. В настоящее время медики Ульяновской области, которые наблюдают за лечением пациентов, отравившихся растительным маслом, постоянно находятся на связи с врачами из Тольятти, где отравились 69 граждан Узбекистана. Об этом заявил заведующий токсикологическим отделением Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучканова Игнат Пономаренко.

По его словам, в учреждение поступили пять человек: две супружеские пары и один пострадавший, все они между собой — коллеги. Работают в одном учреждении.

«Уже прошло более двух недель. Симптоматика не стихает. Учитывая опыт наших коллег в Тольятти, у них пациенты лечатся уже целый месяц и пока с болезнью справляются очень плохо», — сказал медик в интервью каналу «Репортер73».

Он отметил, что мужчина, который скончался, погиб от кровоизлияния в мозг, это побочное действие антикоагулянтов. У всех пострадавших сейчас сохраняется опасность развития кровотечений, поскольку система свертывания крови у отравившихся нестабильна.

«Такой случай в Ульяновской области произошел впервые. В Российской Федерации зарегистрирован случай ещё в Тольятти. Сейчас там госпитализировано 70 пациентов с такими же симптомами. И тоже в анамнезе — употребление семян подсолнечника», — сказал Пономаренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, сырьё для производства подсолнечного масла, которым отравились семеро жителей Ульяновской области могли привезти из Сызрани. Женщина, супруг которой сделал масло, скончалась от отравления ещё 3 августа.

Один из граждан Узбекистана, которые отравились в Сызранском районе Самарской области, скончался 14 июля от отравления, осложнённого хроническим заболеванием.