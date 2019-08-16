Ашхабад, 16 августа, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов провел переговоры со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба туркменского МИДа.

Bjørn Christian Tørrissen Ашхабад. Туркменистан

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, акцентировав при этом внимание на значимости организации взаимных визитов на высоком и высшем уровнях, необходимых для активизации туркмено-узбекского партнерства.

Стороны рассмотрели возможности дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, в частности — ООН и ОБСЕ, а также отметили необходимость расширения сотрудничества в сфере управления водными и земельными ресурсами.

По итогам политических консультаций, Рашид Мередов и Абдулазиз Камилов подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Туркмении на 2020−2021 годы.