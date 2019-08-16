Армянск, Крым, 16 августа, 2019, 20:17 — ИА Регнум. В крымском селе Перекоп построят стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Об этом на выездном совещании по проблемным вопросам Армянска и Красноперекопского района 16 августа сообщила замминистра экологии и природных ресурсов Ольга Славгородская.

Дмитрий Налбандян. Крымский уголок. 1965

«В ближайшее время в Перекопе планируется установить стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, который будет круглосуточно вести контроль и автоматически размещать информацию на электронном табло», — отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что в воздухе Армянска концентрация загрязняющих веществ не превышает допустимых норм.

Об этом: В Армянске благоприятная ситуация с воздухом, мы ожидали худшего — чиновники