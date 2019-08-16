Курск, 16 августа, 2019, 20:16 — ИА Регнум. В Курске в отношении 37-летнего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело об аварии, в которой погибла 19-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Алкоголь за рулём

По версии следствия, 13 августа в 22:40 автомобиль ВАЗ 21 144 на улице 8-го Марта сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Водитель скрылся с места ДТП. Через два дня, 15 августа, он сам пришёл в полицию и сознался в содеянном. Им оказался старший инспектор ДПС 2-го взвода отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Курску.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Решается вопрос о мере пресечения.