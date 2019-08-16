Армянск, Крым, 16 августа, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Власти Республики Крым выделили земельный участок для строительство цеха нейтрализации кислых стоков. Об этом на выездном совещании по проблемным вопросам Армянска и Красноперекопского района 16 августа сообщила замминистра экологии и природных ресурсов Ольга Славгородская.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е.

«На данный момент земельный участок под строительство цеха нейтрализации кислых стоков уже выделен. Проектная документация по этому объекту находится в стадии экспертизы», — отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в Армянске было выделено 17 млн рублей. Также планируется реконструкция газоочистных установок печей прокаливания титанового производства, создание «гидрозатвора» кислотонакопителя, реконструкция системы химводоочистки предприятия.

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