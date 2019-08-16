Лондон, 16 августа, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Нефть Brent откатилась ниже отметки $59 за баррель из-за прогноза ОПЕК, 16 августа передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Организация стран-производителей нефти сократила прогнозируемый глобальный спрос на нефть как в 2019, так и в 2020 годах.

В настоящий момент нефть марки Brent оценивается в $58,55 за баррель. Ранее в ходе торгов баррель Brent поднимался в цене до $59,49 за баррель.

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