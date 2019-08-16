Бишкек, 16 августа, 2019, 19:55 — ИА Регнум. В январе — июне 2019 года размер среднемесячной номинальной заработной платы в Киргизии (без учета малых предприятий) составила около 16,3 тысячи сомов (15,4 тысячи рублей), и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 4,2%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

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Наиболее активно в первой половине текущего года зарплаты росли у работников предприятий и организаций Таласской области — на 12,3% и Джалал-Абадской области — 7,4%.

Самый высокий размер заработной платы зарегистрирован у киргизстанцев, работающих в столице республики — 21,1 тысячи сомов (19,9 тысячи рублей). На втором месте оказалась Нарынская область — около 15,5 тысячи сомов (14,6 тысячи рублей). На третьем расположилась Джалал-Абадская область — 15,1 тысячи сомов (14,3 тысячи рублей).

Затем следуют Чуйская область — около 15 тысяч сомов (14,1 тысячи рублей), город Ош — 14 414 сомов (13,6 тысячи рублей) и Таласская область — 13,8 тысячи сомов (13 тысяч рублей).

Замыкают список Исcык-Кульская область — около 11,9 тысячи сомов (11,2 тысячи рублей), Баткенская область — 11,2 тысячи сомов (10,6 тысячи рублей) и Ошская область — 10,6 тысячи сомов (10 тысяч рублей).