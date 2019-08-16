Челябинск, 16 августа, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Промышленные предприятия должны снижать объёмы своих выбросов в периоды неблагоприятных для рассеивания вредных примесей условий. Об этом директорам заводов и фабрик напомнили в областном минэкологии.

Загрязнение воздуха

По данным министерства, НМУ в Челябинской области отмечались с 14 августа. В этот период объёмы выбросов нужно было снизить.

Отметим, жители Челябинска ранее снова пожаловались на то, что им нечем дышать. Многие из них винят в этой проблеме промышленные предприятия.