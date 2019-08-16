Екатеринбург, 16 августа, 2019, 19:43 — ИА Регнум. По данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, практически все общеобразовательные учреждения региона готовы принять школьников в новом учебном году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

ИА REGNUM День знаний

Завершение подготовки школ было запланировано на 20 августа.

Отметим, что в новом учебном году в регионе будут работать 1031 общеобразовательное учреждение, в которых будут получать знания около полумиллиона учащихся. Из них более 55 тыс. юных свердловчан впервые переступят порог школы.

Напомним, что в Свердловской области с 2016 по 2018 годы введено 16,5 тыс. новых учебных мест в общеобразовательных учреждениях. До 2022 года планируется реконструировать и построить 24 школы.