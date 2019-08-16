Бишкек, 16 августа, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ознакомился с состоянием столичного культурно-этнографического комплекса «Манас айылы» («Село Манаса»), построенного 24 года назад в год празднования тысячелетия эпоса «Манас». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.kg Сооронбай Жээнбеков ознакомился с состоянием культурно-этнографического комплекса «Манас айылы» в городе Бишкек

При посещении комплекса президент выразил уверенность, что при грамотном управлении и привлечении средств «Манас айылы» может стать культурным достоянием города Бишкек.

President.kg Культурно-этнографический комплекс «Манас айылы» в городе Бишкек

В свою очередь, министр культуры Азамат Жаманкулов отметил, что местные инвесторы выразили готовность реконструировать находящийся в плачевном состоянии этнографический комплекс в случае передачи «Манас айылы» на баланс министерства культуры.

Президент поддержал эту идею и призвал активно применять механизмы государственно-частного партнерства при реконструкции комплекса. А также рекомендовал рассмотреть возможность возведения здесь этногородка — чтобы сделать из «Манас айылы» место для отдыха жителей и гостей столицы Киргизии.