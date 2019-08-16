Минск, 16 августа, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Александр Лукашенко поручил разработать госпрограмму по вовлечению в оборот низкокачественной деловой древесины с задачей перерабатывать весь древесный ресурс республики. Об этом он заявил сегодня, 16 августа, во время инспекции Минской области, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Okras Александр Лукашенко

Как ожидается, при переработке древесины, годной лишь на изготовление щепы и топливных пеллет, Белоруссия минимизирует импорт углеводородов из России и заработает экспортную выручку от экспорта.

«Только этот, будущий год, еще 2021-й. Всё! Мы увидим потребности на уровне страны. И вы должны спланировать, чтобы на конец 2022 года всё перерабатывали. Это главный вопрос, — распорядился Лукашенко. — Что не получается оцилиндровать и прочее — надо в пеллеты и продать».

Министр лесного хозяйства Белоруссии Виталий Дрожжа доложил об увеличении лесов и констатировал проблему усыхания отдельных участков под воздействием короеда. Он сообщил: «Уже реализуется программа по строительству шести пеллетных заводов. Они решают проблему использования низкокачественной древесины. В первом полугодии следующего года все уже будут работать».

«Это первый этап — эти шесть заводов. Если мы видим, что этого мало, а перспектива хорошая и Европа купит, то не надо тянуть со вторым этапом. Надо заниматься и дальше, удешевлять оборудование в том числе», — развил оптимистические фантазии белорусский лидер.