Минск, 16 августа, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Александр Лукашенко планирует побывать на минском заводе «Атлант», специализирующемся на производстве холодильников и другой бытовой техники, чтобы «посмотреть, что у нас вообще с «белой» техникой делается», так как у него имеется «внутренняя настороженность и боязнь» за это известное с советских времён госпредприятие. Об этом руководитель республики заявил сегодня, 16 августаво время инспекции Минской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Минский завод холодильников может получить так называемую господдержку, сообщает президентская пресс-служба. Причины такого состояния дел и формы спасения крупного госпредприятия не уточняются. Приводятся лишь слова Лукашенко о том, что «с этим мы на месте разберемся, на «Атланте».