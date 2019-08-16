Москва, 16 августа, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, следовавший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара из-за дебошира на борту. Об этом 16 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цитата из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». Реж. Эльдар Рязанов. 1973. СССР, Италия Мафиозо

По её словам, один из пассажиров рейса во время полёта вёл себя агрессивно и грубо отвечал на замечания экипажа, используя нецензурную лексику, а также пытался разбить головой иллюминатор.

После приземления в Краснодаре дебошир, 32-летний житель города Кировска Ленинградской области, был задержан и доставлен в линейный отдел полиции.

Сообщается, что в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении. По решению суда нарушителю был назначен административный арест сроком на пять суток.

Представитель МВД добавила, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.