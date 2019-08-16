Киров, 16 августа, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В Кировской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 3% выросли расходы семей на покупку продуктов питания. Об этом сообщает Кировстат по итогам обследования бюджетов домашних хозяйств в 2018 году.

Серебрякова Зинаида Евгеньевна.Овощи. 1936

Согласно данным ведомства, 31% в структуре потребительских расходов составили траты на покупку продуктов для домашнего питания. На одного члена семьи в среднем приходилось 4567 рублей в месяц, что на 3% больше по сравнению с уровнем 2017 года.

Больше всего средств уходит на покупку мяса и мясных продуктов, которые составляют 25% в структуре расходов на продукты питания для горожан, 27% — для жителей сельской местности. На втором месте по затратам — хлеб и хлебобулочные продукты (18−19%), далее идут молоко и молочные продукты (20% и 17%). Меньше всего жители Кировской области тратят на картофель, растительное масло и яйца.

В ведомстве отмечают, что за год в домашних хозяйствах на 2% выросло потребление овощей и бахчевых, на 1% — мяса и мясных продуктов. Снизилось потребление картофеля (-6%), сахара и кондитерских изделий (-4%), хлебных продуктов (-2%).

Наибольшая доля потребления приходится на молоко: на одного члена семьи в 2018 году приходилось чуть более 21 литра ежемесячно. Наименее потребляемы среди жителей — рыба и рыбные продукты (около 2 кг в расчёте на одного человека в месяц).