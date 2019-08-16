Нижний Новгород, 16 августа, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Выходные в северной части Приволжского федерального округа будут дождливыми. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Ожидаются сильные дожди и ливни, порывистый северо-восточный ветер местами до 15−20 м/с. Воздух прогреется до +17−22 °C днём. В Пермском крае +21−26 °C. Пройдут дожди, при грозе усиление ветра до 15−20 м/с.

Южная часть Поволжья может вздохнуть — здесь будет настоящее лето. В субботу, 17 августа, в отдельных регионах воздух прогреется до +28−33 °C, в воскресенье столбик термометра поднимется до +36 °C в некоторых областях. Вместе с тем ветер также будет порывистым и спасёт от жары — скорость до 18 м/с. В Башкирии 18 августа небольшой кратковременный дождь, днем воздух прогреется до +25−30°C.

Одним из самых жарких регионов в предстоящие выходные будет Оренбургская область, днем +28−33 °C, в воскресенье температура повысится до +36 °C, осадков не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики прогнозировали, что в Поволжье 16 августа вернётся лето. Однако днём в Чувашии прошла гроза, Нижегородскую область после теплого четверга заливает дождем.